ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Певцов ответил на нападки из-за съемок в военном фильме

15:06
  • вторник
  • 12 мая 2020

Звезде пожелали адских мучений

Актер Дмитрий Певцов заявил, что ему не стыдно за фильм "На Париж", который вышел на экраны 9 мая прошлого года. Эту картину стали активно обсуждать в Сети после того, как ее на днях раскритиковал блогер Евгений Баженов, известный под ником BadComedian. 
"Прости, любимая": Певцов рассказал о ссорах с Дроздовой

Дмитрий Певцов написал в Instagram, что многие хейтеры не посмотрели фильм Сергея Саркисова, а судят по нему со слов блогера. 

"Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с "посмертной памятью"), мучений в аду и проч., говорю "спасибо", - написал Певцов. 

Отметим, что лента рассказывает о танкистах, которые отправились в Париж, чтобы отметить победу в Великой Отечественной войне. Сценарий написал Станислав Говорухин. 

По словам Певцова, ему не стыдно за участие в съемках "На Париж". Этот фильм не похож на патриотическую "стрелялку", подчеркнул Певцов. Лента рассказывает о людях, которые прошли войну и получили возможность вернуться к нормальной жизни. 

"Фильм "На Париж" о том, что произошло, когда наступила долгожданная победа, когда стало ясно, что - все, конец, победили! И... живы. И не умрем от пули или снаряда... ни завтра, ни через неделю, что доживем до старости... Что точно увидим своих родных, любимых. Что приказы - уже не главное, что можно просто жить!" - объяснил артист. 

Мнения интернет-пользователей о фильме разделились. 

- Не смотрела и даже не слышала про этот фильм, но теперь обязательно посмотрю, - пишут в комментариях. 

- Как вы могли сняться в таком ужасном, совсем не смешном фильме. 

- Для меня и моего круга Певцов - знак качества уже очень давно.

- Дмитрий, отпустите их с миром, тех, кто желает зла. 

- Обливать грязью сегодня стало модно, к сожалению. 

- Очень Вас уважаю. Но фильм отвратительный.

Видео: Дмитрий Певцов в программе "Мой герой"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.