Певцов ответил на нападки из-за съемок в военном фильме

Звезде пожелали адских мучений

Актер Дмитрий Певцов заявил, что ему не стыдно за фильм "На Париж", который вышел на экраны 9 мая прошлого года. Эту картину стали активно обсуждать в Сети после того, как ее на днях раскритиковал блогер Евгений Баженов, известный под ником BadComedian.

Дмитрий Певцов написал в Instagram, что многие хейтеры не посмотрели фильм Сергея Саркисова, а судят по нему со слов блогера.

"Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с "посмертной памятью"), мучений в аду и проч., говорю "спасибо", - написал Певцов.

Отметим, что лента рассказывает о танкистах, которые отправились в Париж, чтобы отметить победу в Великой Отечественной войне. Сценарий написал Станислав Говорухин.

По словам Певцова, ему не стыдно за участие в съемках "На Париж". Этот фильм не похож на патриотическую "стрелялку", подчеркнул Певцов. Лента рассказывает о людях, которые прошли войну и получили возможность вернуться к нормальной жизни.

"Фильм "На Париж" о том, что произошло, когда наступила долгожданная победа, когда стало ясно, что - все, конец, победили! И... живы. И не умрем от пули или снаряда... ни завтра, ни через неделю, что доживем до старости... Что точно увидим своих родных, любимых. Что приказы - уже не главное, что можно просто жить!" - объяснил артист.

Мнения интернет-пользователей о фильме разделились.

- Не смотрела и даже не слышала про этот фильм, но теперь обязательно посмотрю, - пишут в комментариях.

- Как вы могли сняться в таком ужасном, совсем не смешном фильме.

- Для меня и моего круга Певцов - знак качества уже очень давно.

- Дмитрий, отпустите их с миром, тех, кто желает зла.

- Обливать грязью сегодня стало модно, к сожалению.

- Очень Вас уважаю. Но фильм отвратительный.

Видео: Дмитрий Певцов в программе "Мой герой"

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