Страны мира отменяют введенные из-за COVID-19 ограничения

Лишь 2% из числа выявленных зараженных переносят болезнь в тяжелой форме

Регионы мира начинают снимать ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Во многих странах открываются детские сады и школы, предприятия малого и среднего бизнеса.

Начальные школы и дошкольные учреждения открываются во Франции. Пока родители сами решают, стоит ли отправлять ребенка на занятия, посещение не обязательное. Ослабляют режим самоизоляции и в Германии.

По последним данным, в мире продолжают болеть COVID-19 около 2,4 миллиона человек. При этом лишь 2% из них переносят заболевание в серьезной и критической форме. Выздоровели за время пандемии более 1,5 миллиона человек, скончались около 290 тысяч.

Тем не менее, жители Сингапура с 12 мая могут посетить парикмахерскую, прачечную или кондитерскую. Правда, обязательно соблюдение санитарных мер: жителей просят надеть маску и соблюдать дистанцию.

Ослабить ограничительные меры планируют и в Индонезии. В этой стране за время пандемии потеряли работу почти 3 миллиона человек. Власти планируют разрешить жителям страны возрастом до 45 лет вернуться на рабочие места.

Президент Бразилии Жаир Болсонару распорядился открыть для посещения салоны красоты и спортзалы. Их внесли в список предприятий, чья деятельность жизненно важна во время пандемии коронавируса, передает "Интерфакс".

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