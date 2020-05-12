В метро запустили поезд в медицинской маске (фото)

Нельзя забывать о защите от коронавируса

На Кольцевой линии московского метрополитена запустили поезд, на головном вагоне которого изображена медицинская маска.

Поезд будет напоминать москвичам о необходимости носить средства личной защиты в период коронавирусной инфекции, сообщили в telegram-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.

12 мая в Москве начал действовать масочный режим, при котором жители столицы при нахождении в общественных местах обязаны носить медицинские маски и одноразовые перчатки. За нарушение предписания грозит штраф.

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