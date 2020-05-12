Ирина Шейк впервые после разрыва пустила Брэдли Купера домой

Папарацци засняли звезду у порога бывшей возлюбленной

Неожиданный поворот в отношениях Ирины Шейк и Брэдли Купера удалось заснять папарацци. На кадрах бывший возлюбленный модели заходит в ее дом.

Как отмечает издание "7 дней", актер находился в резиденции несколько часов. Предположительно, Купер принял участие в дне рождения их общей дочери Леи. Опеку над ребенком они поделили поровну.

По свидетельству журналистов, которые активно следят за жизнью звезд, актер впервые попал в дом Шейк после громкого расставания летом 2019 года. До этого их вместе видели на вечеринке и в ресторане.

Ранее в одном из интервью Шейк призналась, что ей тяжело быть матерью-одиночкой. "Мне трудно совмещать роль матери, работающей женщины и добытчицы. Иногда по утрам я просыпаюсь с мыслью: "Боже, я разваливаюсь на части" - пожаловалась модель.

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