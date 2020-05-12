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ВОЗ опровергла сообщения о занижении смертности от COVID-19 в России

15:25
  • вторник
  • 12 мая 2020

В Госдуме западные публикации назвали "мотивированным злорадством"

Сообщения западных СМИ о якобы имеющем место занижении показателей смертности от COVID-19 российскими властями опровергли во Всемирной организации здравоохранения. Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович таких фактов не наблюдает.
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"Такого сознательного занижения нет", - заявила Вуйнович в интервью телеканалу "Россия-24".

Представитель ВОЗ прокомментировала публикацию газеты Financial Times. Ее автор утверждал, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерли на 72 процента больше людей, чем в среднем за последние пять лет —2073 человека. Притом, что, по официальным данным, число умерших от COVID-19 составляет 629 человек.

Публикацию прокомментировал и депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Выкладки авторов статьи медик  назвал "мотивированным злорадством". Заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики – просто "непрофессиональный хайп", уверен Онищенко.

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