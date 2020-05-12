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"Бедность - это так стыдно": певица Елка поделилась откровением

15:38
  • вторник
  • 12 мая 2020

Артистка вспомнила детство

Певица Елка (Елизавета Иванцив) рассказала о тяжелом детстве. В интервью проекту "вМесте" она впервые поведала фанатам о своих чувствах в то время.

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37-летняя артистка призналась, что ее семья была бедной, из-за чего она чувствовала себя уязвимой. Она с раннего возраста начала работать. Первый заработок она получила, когда устроилась подсобной рабочей в аптеку в родном Ужгороде.

"Я из очень бедной семьи. Бедность — это так стыдно. Это делает тебя и уязвимой, и подозрительной, ты остро реагируешь на все", - сказала Елка.

Несмотря на это, в 2003 году ей удалось записать несколько песен и получить предложение о сотрудничестве. Елка отметила, что добиться успеха ей помогла любовь и поддержка близких.

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