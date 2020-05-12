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У Зеленского рассказали о преимуществах русского языка

15:48
  • вторник
  • 12 мая 2020

Особенно в вопросах трудоустройства

В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали изучение русского языка конкурентным преимуществом.

На Украине школьники с первого класса учат два языка – свой родной и английский. Затем добавляется третий язык на выбор – это могут быть немецкий, испанский, французский, итальянский, китайский или русский языки, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Юрий Костюк.

"Для нас, украинцев, и знание русского языка может быть дополнительным конкурентным преимуществом. К примеру, когда крупная западная или азиатская компания выбирает, где открыть региональный филиал, ориентированную на рынок бывшего СНГ", - объяснил чиновник.

Кроме того, изучение русского языка – это возможность вносить проукраинскую повестку и в рускоязычное пространство, чтобы у людей была возможность узнавать украинские новости от самой Украины, отметил Костюк.

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