Путин назначил Решетникова своим представителем по связям с Японией

Ранее этот пост занимал Орешкин
Глава Минэкономразвития Максим Решетников назначен спецпредставителем президента России по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
"Возложить на министра экономического развития Решетникова Максима Геннадьевича обязанности специального представителя президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией", - сказано в указе.
Пост спецпредставителя президента России по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией ранее занимал бывший министр экономического развития Максим Орешкин. В январе 2020 года, после смены состава кабмина, Орешкин перешел в администрацию президента.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"