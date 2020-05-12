ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин назначил Решетникова своим представителем по связям с Японией

15:47
  • вторник
  • 12 мая 2020

Ранее этот пост занимал Орешкин

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назначен спецпредставителем президента России по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса. Полная версия

"Возложить на министра экономического развития Решетникова Максима Геннадьевича обязанности специального представителя президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией", - сказано в указе.

Пост спецпредставителя президента России по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией ранее занимал бывший министр экономического развития Максим Орешкин. В январе 2020 года, после смены состава кабмина, Орешкин перешел в администрацию президента.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Максим Решетников
Владимир Путин и Максим Решетников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.