Путин назначил Решетникова своим представителем по связям с Японией

Ранее этот пост занимал Орешкин

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назначен спецпредставителем президента России по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией. Указ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Возложить на министра экономического развития Решетникова Максима Геннадьевича обязанности специального представителя президента по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией", - сказано в указе.

Пост спецпредставителя президента России по вопросам торгово-экономического сотрудничества с Японией ранее занимал бывший министр экономического развития Максим Орешкин. В январе 2020 года, после смены состава кабмина, Орешкин перешел в администрацию президента.

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