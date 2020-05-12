Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом

Он находится в больнице
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что он подхватил коронавирусную инфекцию.
Как передает РИА Новости, Песков находится в больнице.
"Да, я заболел. Лечусь", - цитирует Пескова ТАСС.
Ранее коронавирус выявили у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится в медучреждении под наблюдением врачей, которые отмечают положительную динамику его состояния.
По последним данным, свыше 4,2 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, более 288 тысяч скончались.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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