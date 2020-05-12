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"После эфира покажу": Климова похвасталась перед Корчевниковым интимными тату

16:14
  • вторник
  • 12 мая 2020

Они не должны мешать съемкам

Российская актриса Екатерина Климова рассказала о татуировках на своем теле.

Каждое тату – это определенный этап жизни артистки, набивать рисунки на теле она начала уже в зрелом возрасте. На ладони правой руки у актрисы набито сердце, на ноге – надпись "Нет страха", на плече – четырехлистный клевер, а на бедре – орнамент. Об этом Климова рассказала в интервью Борису Корчевникову.  

Есть и другие татуировки – они расположены в скрытых, интимных местах, чтобы не мешали съемке, передает интернет-портал "Дни.ру".

"Вам после эфира покажу, если вы так сильно хотите", – предложила Екатерина Климова ведущему, который признался, что на его теле нет ни одного рисунка.

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