ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Врач описал типичный портрет тяжелобольного пациента с коронавирусом

16:01
  • вторник
  • 12 мая 2020

Такие люди чаще других попадают в реанимацию

Заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии в больнице имени Бурденко Алексей Федоров рассказал, что мужчины чаще женщин оказываются в реанимации с коронавирусной инфекцией. 

Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
Назван способ избежать второй волны заболевания коронавирусом

"Это мужчина 40 и более лет с лишним весом (масса тела 100 и более кг), нередко с сердечно-сосудистым анамнезом (гипертония, ИБС) и нарушением углеводного обмена", - описал Федоров типичный портрет больного.

В разговоре с kp.ru врач отметил, что женщины и молодые люди без хронических заболеваний тоже попадают в реанимацию, но их значительно меньше. 

По последним данным, свыше 4,2 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, более 288 тысяч скончались. Число заразившихся в России превысило 232 тысячи. Всего за время эпидемии в стране скончались 2 116 россиян.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Врачи и пациенты инфекционного отделения
Врачи и пациенты инфекционного отделения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.