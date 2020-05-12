Врач описал типичный портрет тяжелобольного пациента с коронавирусом

Такие люди чаще других попадают в реанимацию

Заведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии в больнице имени Бурденко Алексей Федоров рассказал, что мужчины чаще женщин оказываются в реанимации с коронавирусной инфекцией.

"Это мужчина 40 и более лет с лишним весом (масса тела 100 и более кг), нередко с сердечно-сосудистым анамнезом (гипертония, ИБС) и нарушением углеводного обмена", - описал Федоров типичный портрет больного.

В разговоре с kp.ru врач отметил, что женщины и молодые люди без хронических заболеваний тоже попадают в реанимацию, но их значительно меньше.

По последним данным, свыше 4,2 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, более 288 тысяч скончались. Число заразившихся в России превысило 232 тысячи. Всего за время эпидемии в стране скончались 2 116 россиян.

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