В России выявили 185 ресурсов по продаже фейковых пропусков

При этом в действительности все разрешения оформляются бесплатно

Россиян вновь предупредили о новых видах мошенничества из-за коронавируса.

Как заявили во вторник в компании Group-IB, с начала пандемии в России выявили 185 ресурсов в интернете, где мошенники предлагают купить недействительные пропуска для передвижения по городу.

Это 28 сайтов, 59 групп и аккаунтов в соцсетях и 98 Telegram-каналов. "Group-IB уже помогла заблокировать 109 ресурсов, остальные - в процессе блокировки", - заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

В Департаменте информационных технологий города Москвы напомнили, что цифровые пропуска оформляются бесплатно, а все сведения, указанные при оформлении пропуска, проходят обязательную проверку в федеральных органах власти.

Только мошенники предлагают купить пропуск за деньги. О подобных случаях москвичей просят сообщать в правоохранительные органы.

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