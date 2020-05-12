Песков рассказал, когда последний раз встречался с Путиным

У пресс-секретаря президента обнаружен коронавирус

Дмитрий Песков рассказал, когда последний раз очно встречался с Владимиром Путиным. Ранее пресс-секретарь президента сообщил, что у него обнаружили коронавирус.

"Больше месяца", - сказал он агентству ТАСС.

В свою очередь, супруга представителя Кремля, Татьяна Навка сообщила, что также заражена коронавирусом. По ее словам, они с мужем решили лечь в больницу, чтобы не подвергать опасности остальных членов семьи. Навка рассказала, что переносит болезнь легче, но с Дмитрием Песковым также все в порядке.

"Вся семья сидела в строгой изоляции. Мой муж работал. В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", — отметила Навка изданию Daily Storm.

О том, что он заболел коронавирусом, Дмитрий Песков рассказал ранее во вторник. По его словам, сейчас он находится в больнице.

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