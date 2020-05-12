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"Он принес с работы": Навка рассказала, как Песков заразил ее коронавирусом

16:17
  • вторник
  • 12 мая 2020

Супруги проходят лечение

Фигуристка Татьяна Навка сообщила, что она тоже подцепила коронавирус, как и ее муж - пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

Пресс-секретарь Путина заразился коронавирусом
Песков рассказал, когда последний раз встречался с Путиным

По словам Навки, они с мужем легли в больницу, чтобы не подвергать своих родных риску заражения COVID-19. 

"Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет", - цитирует фигуристку Daily Storm.

По ее словам, их семья находилась на строгой самоизоляции, но Дмитрий Песков продолжал работать. "В связи с этим есть только один тезис, что, скорее всего, это от него, так как он первый заболел. Он принес с работы", - предположила Навка. 

Ранее стало известно, что представитель Кремля Дмитрий Песков заразился COVID-19 и попал в больницу. 

Недавно коронавирус выявили у премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой. Мишустин с 30 апреля находится в медучреждении под наблюдением врачей, которые отмечают положительную динамику его состояния. 

По последним данным, свыше 4,2 миллиона человек по всему миру заболели коронавирусом, более 288 тысяч скончались.

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