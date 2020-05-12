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Дочь Пескова рассказала о контактах с заразившимся COVID-19 отцом

16:38
  • вторник
  • 12 мая 2020

Девушка волнуется за отца

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, рассказала о своем самочувствии после новостей о том, что ее отец был госпитализирован с коронавирусом.
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Девушка сообщила, что виделась с отцом 10 дней назад на улице с соблюдением всех мер предосторожности. Сейчас она чувствует себя хорошо, но волнуется за отца.  

"Созваниваюсь с ним по несколько раз в день. Самочувствие комментировать не буду. Я полностью здорова. <…> Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации ", - заявила 22-летняя Пескова в беседе с "Газетой.Ru".

Ранее стало известно, что спикер Кремля Дмитрий Песков заразился коронавирусом. Его супруга, фигуристка Татьяна Навка, тоже получила положительный тест на COVID-19. Спортсменка призналась, что переносит болезнь легче, чем ее муж. На данный момент Песков находится в больнице.

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