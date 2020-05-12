В частности, это 10 тысяч рублей для детей от 3 до 16 лет

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми, о которых накануне сообщил Владимир Путин. ОБ этом сообщает "ТВ Центр".

Россияне с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить разовое пособие в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Для этого достаточно подать заявление - дистанционно через портал "Госуслуг" или лично, посетив отделение Пенсионного фонда или МФЦ. Также все российские семьи с детьми до трех лет смогут получить выплату по пять тысяч рублей на ребенка за апрель, май и июнь. Чтобы ее оформить, нужно также подать заявление дистанционно на портале "Госуслуг" или в личном кабинете на сайте ПФР. Лично - через отделение Пенсионного фонда.

Поддержку от государства получит и бизнес. О большом комплексе мер накануне заявил президент. Так, с 1 июня запустят специальную кредитную программу поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей, а также социально ориентированных НКО. Будут списаны страховые платежи и налоги, кроме НДС, за второй квартал этого года.

Помощь окажут и самозанятым. Им вернут подоходный налог за 2019 год и предоставят так называемый "налоговый капитал" в размере одного МРОТ. Поддержку получат также индивидуальные предприниматели. Им предоставят налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.

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