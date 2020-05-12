Собянин осмотрел ход строительства станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро

Более 500 специалистов трудятся на объекте круглосуточно

В Москве к работе вернулись многие предприятия. С соблюдением санитарных требований возобновилось строительство дорог, детских садов, школ, жилья и других объектов, необходимых городу. Продолжается возведение новых станций метро. До конца года в столице планируется запустить 25 километров линий подземки. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел строящуюся станцию "Кленовый бульвар".

Будущий вестибюль станции "Кленовый бульвар". Котлован уже готов - 30 метров под землёй. Рабочие укрепляют его основание и занимаются гидроизоляцией. Стройка оказалась сложной с точки зрения геологии - пески, вода - однако все идёт по графику. Более 500 специалистов трудятся круглосуточно.

Восточный участок Большой кольцевой линии метро пройдёт от "Каширской" до "Нижегородской". Здесь появятся станции "Кленовый бульвар", "Нагатинский затон", "Печатники" и "Текстильщики". Это не только улучшит транспортную доступность района, но и разгрузит соседние линии метро. Всего в нескольких минутах ходьбы от будущей станции "Кленовый бульвар" - один их любимых парков москвичей.

Музей-заповедник "Коломенское", где находится храм Вознесения - памятник ЮНЕСКО. Поэтому еще при проектировании специалисты старались свести к минимуму воздействие метро на территорию парка. Сама станция находится за его пределами, а подземные тоннели пройдут в стороне от его центральной части.

Именно поэтому понадобился тоннелепроходческий щит большого диаметра - почти 11 метров. Комплекс с символическим названием "Победа" был разработан российскими и китайскими инженерами специально для строительства метро в Москве.

"Мы не будем иметь возможности на протяжении всей проходки - 1,5 километра - сверху не будем иметь доступа к машине. Потому машина специально изготовлена для такой длинной проходки. Безостановочной", - рассказал Валерий Кивлюк, заместитель гендиректора АО "Мосинжпроект".

В сутки "Победа" может проходить до 18 метров, сразу прорезая двухпутный тоннель. Управление машиной полностью автоматизировано.

"Бурение, выдача грунта. Направление машины по приборам навигации определяем", - заявил Олег Гилёв, машинист тоннелепроходческого комплекса.

Сегодня ход работ осмотрел Сергей Собянин. Он отметил, что, несмотря на особый режим, строительство метро в столице не останавливалось: до конца года планируется запустить 25 километров новых линий и 9 станций метро.

"Большая стройка, большое количество людей, большое количество техники, технологий. Но останавливать метро невозможно в силу того, что это непрерывный процесс. Это важнейшая стройка для Москвы и для москвичей. Мы понимаем необходимость строительства, необходимо соблюдать и санитарные требования. Считаю, что необходимо наделить строительный надзор еще и функциями по контролю санитарного состояния объектов и выполнения тех требований, которые предъявляются к стройке с точки зрения безопасности людей во время пандемии. Поэтому подготовьте соответствующие поправки в указ, я его подпишу", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ежедневно будет производиться контроль состояния здоровья, дальше каждую неделю мы будем контролировать, в том числе и органами строительного надзора", - сказал Андрей Бочкарёв, заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

С сегодняшнего дня в Москве возобновляют работу строительные и промышленные предприятия. Как отметил заммэра Владимир Ефимов, именно они оказывают наибольшее влияние на развитие экономики - не только столицы, но и всей страны.

"От работоспособности порой небольшого предприятия зависит работоспособность целого комплекса, в том числе крупных предприятий с большой занятостью в других регионах. Это первое. Второе - когда мы говорим про работу на промышленных предприятиях, стройплощадках - как правило, это изолированные объекты, где можно исполнить санитарно-эпидемиологические требования", - сказал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

На столичные предприятия и стройки сегодня вышли полмиллиона человек. Но даже в этих отраслях около 20% сотрудников всё ещё работают удалённо - в основном это административный персонал. Спустя месяц простоя продолжается строительство детских садов, школ и жилых домов. Многоэтажку на улице Профсоюзной возводят по программе реновации - работы планируют завершить уже в июне.

"Проведена дезинфекция помещений, произведены анализы на коронавирусную инфекцию у рабочих, закуплены и завезены санитайзеры, маски, перчатки, соблюдаются меры социального дистанцирования", - заявил Дмитрий Кусов, директор строительно-монтажного управления.

По плану вновь ведутся и дорожные работы. Здесь, на Новохохловской, строят участок Юго-восточной хорды - от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца.

"На стройплощадке проводятся отдельные инструктажи. Для контроля за состоянием людей назначены ответственные на стройплощадках, ведутся журналы учета температуры, передвижения людей, в помещениях каждые два часа проводится влажная уборка и производится дезинфекция", - объяснил Рустам Ахметзянов, управляющий проектом.

По поручению столичного правительства на каждом объекте будут строго следить за соблюдением санитарных норм и правил. Но, как сегодня отметил мэр, очень многое зависит от самих людей - необходимо выработать новую культуру ответственного социального поведения.

Полина Кастрицкая, Андрей Пашутин, Виктор Мальцев, Дмитрий Панов, Дмитрий Филиппов, Кирилл Алянский, "ТВ Центр".

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