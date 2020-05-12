Голикова рассказала, когда россияне вернутся к привычной жизни

При условии, что все будут соблюдать самоизоляцию

Вице-премьер Татьяна Голикова предположила, когда может наладится эпидемиологическая обстановка в России.

Если россияне будут ответственно выполнять все требования властей и врачей, то летом смогут вернуться к привычной жизни, передает "Интерфакс".

"Если все мы соблюдаем требования главных санитарных врачей, требования к своему общежитию, чтобы не заразить наших близких, не допустить распространения инфекции, то очень надеемся, что летом жизнь наладится, и мы будем чаще контактировать друг с другом", - заявила Голикова.

Тем не менее, количество заразившихся коронавирусом может вырасти в регионах, где не все соблюдали режим самоизоляции в майские праздники.

"Мы отдаем себе отчет в том, что коэффициент распространения заболевания может колебаться и в большую сторону в отдельных регионах", - отметила вице-премьер.

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