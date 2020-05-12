Популярный блогер умер в свой 25-й день рождения

Кори Ла Бэрри погиб в аварии

Известный в США блогер Кори Ла Бэрри погиб в результате ДТП в свой день рождения. В день трагедии ему исполнилось 25 лет.

Как пишет издание TMZ, авария произошла в воскресенье, 10 мая. Блогер сидел на пассажирском кресле, а за рулем был участник шоу "Мастер тату" Дэниел Силва. Последний не справился с управлением и врезался в дорожный знак и дерево.

Оба были госпитализированы после ДТП. Силва не получил серьезных травм. Сейчас он задержан по подозрению в убийстве. Свидетели аварии считают, он был пьян. Ла Бэрри спасти не удалось.

Кори Ла Бэрри снимал шуточные видео для своего блога в YouTube. На него подписаны почти 350 тысяч человек.

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