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Владелец сгоревшего в Красногорске хосписа арестован

17:56
  • вторник
  • 12 мая 2020

Он пробудет под стражей два месяца

Суд в Красногорске арестовал на два месяца организатора хосписа Дмитрия Новикова.

Обвиняемый заключен под стражу до 11 июля, заявила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Пожар в хосписе в подмосковном Красногорске произошел в ночь на 11 мая. Загорелся обогреватель в душевой комнате из-за неисправной электропроводки.

В результате ЧП погибли 11 постояльцев, еще восемь человек находятся в больнице. Всего в хосписе в момент пожара находилось 29 пожилых людей в возрасте от 66 до 99 лет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По данным ТАСС, хоспис не был зарегистрирован как объект с массовым круглосуточным пребыванием людей, поэтому его проверки на пожарную безопасность не проводились.

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