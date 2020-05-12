В Мосгордуме напомнили об ответственности руководителей за обеспечение безопасности работников

Депутат Андрей Титов рассказал, как санитарные требования соблюдаются на предприятии, которое возглавляет он сам

Безопасность на предприятиях в Москве зависит от работодателей, но также и от их сотрудников. Об этом напомнили в Мосгордуме.

Как отметил АГН "Москва" член комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Андрей Титов, в столице люди уже привыкли к жестким требованиям гигиены, а все работодатели поддерживают их.

Депутат также рассказал, как санитарные требования соблюдаются на предприятии, которое возглавляет он сам.

"Перчатки у нас по технологическому процессу обязаны носить все, у нас промышленное производство, производим изделия из металла. Мы делаем уже второй раз закупки масок, перчаток, средств для уборки и личной гигиены, антисептиков. Это всегда у нас было, но не так часто, грубо говоря. Раньше мы мыли полы раз в три дня, сейчас моем каждый день и неоднократно", - подчеркнул Титов.

В течение трех следующих недель на его предприятии – в научно-производственной фирме "МТ-МОДУЛЬ" - планируют провести тестирование сотрудников.

"У нас за полтора месяца работы в самоизоляции, в ограниченном ритме работы, тесты взяли у 10 человек, которые заболели ОРВИ. Они все отрицательные, довольно неплохой показатель. У нас ни одного подтвержденного теста на COVID-19 нет и не было", - заявил он.

Сам Титов и его заместитель ранее переболели двухсторонней пневмонией.

Депутат добавил, что на его предприятии ведут журнал температуры. "Причем контроль на входе: если человек приходит с температурой, пускай возвращается домой, вызывает врача. Здесь как раз речь об обоюдной ответственности сотрудников и предприятия. Предприятия должны замерять температуру, а сотрудники должны ответственно покидать рабочие места", - подчеркнул он.

Также Титов назвал необходимым для всех москвичей продолжать соблюдать режим самоизоляции. "Я считаю, что это личная ответственность всех граждан, и прошу своих сотрудников, родственников оставаться дома - это самый лучший способ не заразиться", - заключил он.

С 12 мая в столице смогут возобновить работу предприятия строительной отрасли, автопрома, легкая промышленность, машиностроительные предприятия, производители компьютеров и электроники и другие промышленные предприятия, деятельность которых в настоящий момент ограничена.

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