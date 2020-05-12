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Россиянам рассказали об особенностях иммунитета к коронавирусу

18:43
  • вторник
  • 12 мая 2020

Нужно время для наблюдений

Роспотребнадзор проведет исследование на антитела к коронавирусу в нескольких регионах России.

Это необходимо для определения числа граждан, имеющих иммунитет к COVID-19, объяснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Исследование начнется со следующей недели.

Она отметила, что этот вирус вызывает иммунный ответ организма, но пока неизвестно, на какой срок.

"Нужно время наблюдений, чтобы ответить (на этот вопрос- прим. ред.)", - заявила Попова.

Ранее глава ведомства рассказала, что в своих исследованиях российские ученые видят в крови переболевших иммуноглобулины M и G, защищающие организм от повторного заражения коронавирусом.

По данным на 12 мая, в России 232 243 случая коронавируса. Умерли 2 116 человек, вылечились 43 512 пациентов.

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