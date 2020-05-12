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ФАС получила жалобы на дефицит медицинских перчаток

19:20
  • вторник
  • 12 мая 2020

Их цена не регулируется государством

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила несколько жалоб на нехватку медицинских перчаток и рост цен на них.

Пока количество обращений незначительное, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства. 

"Следует отметить, что цена на перчатки не регулируется государством. То есть хозяйствующие субъекты вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от спроса и предложения", - сообщили в ФАС.

В начале пандемии коронавируса Россия столкнулась с нехваткой медицинских масок и антисептиков, но сейчас ситуация выровнялась. Средства защиты можно приобрести в магазинах, аптеках, в интернете, на станциях метро.

12 мая в Москве начал действовать масочный режим, при котором жители столицы при нахождении в общественных местах обязаны носить медицинские маски и одноразовые перчатки. За нарушение предписания грозит штраф.

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