С 20 мая из столицы и Подмосковья пройдут первые отправки в войска

В Москве заработали призывные комиссии. Всего из столицы и Подмосковья на службу будет направлено около десяти тысяч новобранцев.

"С 20 мая из Москвы и Подмосковья уже пройдут первые отправки в войска. Все призывники пройдут тестирование на коронавирус", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Западного военного округа.

Для борьбы с коронавирусом в военкоматы в ЗВО поставлено более одного миллиона масок, свыше 20 тысяч литров дезинфицирующей жидкости, бесконтактные термометры, бактерицидные лампы и рециркуляторы воздуха.

К местам службы солдат доставят в медицинских масках, команды будут изолированно размещаться в залах ожидания вокзалов и аэропортов, чтобы исключить совместное нахождение и контакты с гражданским населением. Все призывники, прибывшие в воинские части, пройдут двухнедельный карантин.

За последние сутки в нашей стране выявлено еще 10 тысяч 899 случаев заболевания в 83 регионах. У более чем 43% инфицированных COVID-19протекал без симптомов. Всего в стране 232 тысячи 243 подтвержденных диагноза. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли еще 107 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, под постоянным наблюдением врачей находятся свыше 250 тысяч человек. Проведено уже почти 6 миллионов тестов на наличие новой коронавирусной инфекции. Из них за последние сутки - 168 тысяч. В стране еще 3 тысячи 711 человек выздоровели. Общее число вылечившихся превысило 43,5 тысячи.

В Москве, по последним данным, выявлено 5 тысяч 392 новых случая. Скончались 55 пациентов с подтвержденным диагнозом. Из больниц выписаны 1820 человек. За все время в столице выздоровели 19 тысяч 642 человека.

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