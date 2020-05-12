ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин сохранил SMS как средство заказа пропуска

19:27
  • вторник
  • 12 мая 2020

Для его получения нужно отправить сообщение на номер 7377

Оформить цифровой пропуск на передвижение по Москве снова стало возможным посредством SMS на короткий номер 7377. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

"Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 - для граждан России при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина России", - говорится в документе.

Этим же указом комитету государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) дается поручение проконтролировать соблюдение санитарных норм на стройках столицы.

Ранее глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил, что с 12 мая пропуск в столице можно будет получить только через интернет или по телефону.

Напомним, со вторника в Москве начал действовать "масочный режим". Теперь в общественных местах, в том числе в магазинах, а также в городском транспорте запрещено находиться без индивидуальных средств защиты - маски и перчаток. Нарушителям грозят крупные штрафы. Соблюдать эти требования очень важно. У многих болезнь протекает без симптомов, поэтому люди, сами того не подозревая, могут заразить других.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Проверка наличия цифровых пропусков
Проверка наличия цифровых пропусков
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Патрули Росгвардии и полиции во время самоизоляции
Патрули Росгвардии и полиции во время самоизоляции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.