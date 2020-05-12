Собянин сохранил SMS как средство заказа пропуска

Для его получения нужно отправить сообщение на номер 7377

Оформить цифровой пропуск на передвижение по Москве снова стало возможным посредством SMS на короткий номер 7377. Об этом говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.

"Получение новых цифровых пропусков с началом срока действия после 11 мая 2020 года, за исключением случаев оформления цифрового пропуска в соответствии с пунктом 4.5 настоящего порядка, осуществляется на основании электронной заявки гражданина на официальном сайте мэра и правительства Москвы, по телефону единой справочной службы правительства Москвы +7 (495) 777-77-77, а также путем отправки сообщения на специальный короткий номер 7377 - для граждан России при условии сообщения серии и номера паспорта гражданина России", - говорится в документе.

Этим же указом комитету государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) дается поручение проконтролировать соблюдение санитарных норм на стройках столицы.

Ранее глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко сообщил, что с 12 мая пропуск в столице можно будет получить только через интернет или по телефону.

Напомним, со вторника в Москве начал действовать "масочный режим". Теперь в общественных местах, в том числе в магазинах, а также в городском транспорте запрещено находиться без индивидуальных средств защиты - маски и перчаток. Нарушителям грозят крупные штрафы. Соблюдать эти требования очень важно. У многих болезнь протекает без симптомов, поэтому люди, сами того не подозревая, могут заразить других.

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