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Белому дому стало известно о состоянии здоровья Путина

20:06
  • вторник
  • 12 мая 2020

Коронавирус не щадит никого

Администрация президента США Дональда Трампа раскрыла информацию о состоянии здоровья российского лидера Владимира Путина.

"За этим (коронавирусом – прим. ред.) каждому нужно следить внимательно, но у нас нет никакой информации, кроме того, что у президента Путина все отлично", - заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.

Он отметил, что на прошлой неделе Трамп разговаривал с Путиным по телефону, последний находился "в прекрасном настроении и добром здравии", передает РИА Новости.

О'Брайен подчеркнул, что COVID-19 – это серьезный вирус, который не щадит никого.

Ранее коронавирус выявили у пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, премьер-министра Михаила Мишустина, главы Минстроя Владимира Якушева и министра культуры Ольги Любимовой.

Из мировых политиков коронавирусом переболели премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, принц Чарльз, князь Монако Альбер II и другие.

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