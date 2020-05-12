Люди с достатком попали в ловушку из-за коронавируса

Они испытают финансовые трудности

Богатые люди попали в финансовую ловушку из-за коронавируса и закрытия границ.

Все дело в том, что многие зажиточные люди не могут вернуться на родину и рискуют стать резидентами стран, где налоговые ставки выше, пишет "Лента.ру" со ссылкой на материал Bloomberg. Налоговым резидентом человек может стать в том случае, если пребывает в стране более полугода, кроме того, в каждой стране действуют свои нюансы.

Налоговые проблемы станут сложным и дорогостоящим процессом для многих, считают эксперты. Также коронавирус повлияет на пенсионные счета, трастовые и имущественные договоренности.

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