Назван срок сохранения COVID-19 на поверхностях

Коронавирус устойчив в окружающей среде

Ситуация с распространением коронавируса в России остаётся напряжённой. В то же время, ежедневный прирост заболевших существенно не меняется уже на протяжении последних десяти суток. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом надеются, что при соблюдении гражданами необходимых санитарных требований летом жизнь в стране наладится.

Пятое, а не второе место по уровню заболеваемости, на которое Россию так стремятся поставить западные СМИ. Глава Роспотребнадзора пояснила, почему наша страна не может быть в первой тройке по распространению COVID-19 на европейском континенте. Заболеваемость коронавирусной инфекцией у нас сейчас составляет 158,3 на 100 тысяч человек. И сравнивать государства нужно именно по этому показателю, а не общему количеству выявленных случаев.

"Мы считаем такой подход оправданным. Такой подход к оценке и расчеты. Потому что совершенно невозможно сравнивать количество заболевших в стране с населением более 100 миллионов и в стране, население которой не превышает 10 миллионов. Показатель, который позволяет сравнивать уровни заболеваемости, называется интенсивным и рассчитывается на 100 тысяч населения", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сейчас в России примерно одинаковое количество мужчин и женщин с коронавирусом. Немного увеличилась доля детей. В госпитализации нуждаются около 30% заболевших. Количество инфицированных пока каждый день прибавляется. Однако последние 10 суток не отмечается значимый рост при сравнении ежедневных цифр.

"Я хочу ещё раз это подчеркнуть: да, в Москве высокий уровень выявленных. Это потому, что Москва один из тех регионов, который много людей тестирует, много людей выявляет. И Москва как крупный промышленный, крупный транспортный узел - самой первой столкнулась с этой инфекцией, со всеми сложностями, которые были с этим связаны. Но, на мой взгляд, несмотря на абсолютные цифры, очень достойно справляется с этой ситуацией, в том числе по уровню летальности", - сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

На следующей неделе в стране начнется тестирование на иммунитет к COVID-19. Уже значительно расширили количество обследованных на наличие самого вируса - почти шесть миллионов человек. Для этого работают около 500 лабораторий. Для регионов определили планку в 70 тестов на 100 тысяч населения, чтобы можно было переходить к поэтапной отмене ограничений. Сегодня первый день, когда началось частичное их снятие. Однако мер безопасности - дезинфицирования общественных пространств, соблюдения дистанции использования индивидуальных средств защиты - это не отменяет.

"После нарушений, которые были допущены в период выходных дней в том или ином регионе, ситуация может ухудшиться, и это будет основанием для того, чтобы какие-либо послабления пересмотреть. И в методических рекомендациях четко указано, что при значимом изменении эпидситуации режим ограничений может быть введен вновь, и это очень важно", - заявила Попова.

Вирус остается на поверхности до 72 часов. 41% из выявленных инфицированных не имеют никаких симптомов. Именно поэтому так важно соблюдать меры предосторожности.

"Сегодня практически все субъекты Российской Федерации уже приняли решение об обязательном ношении масок как защитной барьерной одежды, так скажем, которая выполняет эту функцию. И маски медицинские, и маски гигиенические - для разных видов деятельности нужны разные маски. Сегодня совершенно четко доказано, что вирус передается воздушно-капельным путем, и соблюдение дистанции от 1,5 до 2 метров между двумя людьми при ношении маски сокращает, практически сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому", - отметила Попова.

По очень осторожным прогнозам правительства, неудобства россиян, связанные с временными ограничениями, закончатся летом. Конечно, при условии полного соблюдения всех требований безопасности.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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