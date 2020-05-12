Вирусологи рассказали о проблемах при изучении коронавируса

COVID-19 непредсказуем, считают специалисты

Несмотря на снятие некоторых ограничений в Германии, институт имени Роберта Коха предупредил немцев об обязательном соблюдении правил дистанцирования и личной гигиены. Вводит обязательный масочный режим Румыния. Новой вспышки опасаются в странах, где эпидемию, казалось бы, удалось остановить. В Китае выявлен ещё один пациент с коронавирусом. Медики говорят - практически случайно - он, как и 17 человек накануне, не имели никаких видимых симптомов. Поведение коронавируса пока остаётся для учёных непонятным во многих аспектах.

Они победили в сражении, но, похоже, пока не в войне. Китай официально заявляет о новой вспышке. Эпицентр - опять Ухань, где не было инфицированных с начала апреля. То же - в Южной Корее. За сутки там 35 пациентов с коронавирусом.

"В ближайшие два-три дня наступит критический момент, который решит, был ли Сеул вновь захвачен заразой или нет. Ну, и надо понимать, если Сеул захвачен, то и вся Республика Корея будет захвачена", - сказал мэр Сеула Пак Вон-Сун.

Напряглись и, казалось бы, справившиеся с эпидемией Австралия, Сингапур, Вьетнам. Учёные не знают, формируется ли иммунитет к COVID-19. Так, как это происходит в случае с другими вирусами. И есть ли вообще гарантии, что человечество сможет побороть новую инфекцию.

"У нас есть люди, которые переболели, у них была температура и кашель, но у них нет антител к коронавирусу. Таких пациентов около семи-восьми процентов", - заявила Анча Баранова, доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU в США.

Как правило, это те, кто перенес заболевание в легкой форме. Впрочем, даже если иммунитет и сформировался, говорят вирусологи, не ясно, насколько он прочен. Защищает ли от повторного заражения.

"Об иммунологии этой инфекции мы знаем еще недостаточно. Мы не знаем, насколько в спектре антител, который образуется после заражения этим вирусом, какое место занимают нейтрализующие антитела. Действительно ли их так много, как должно быть для нормального иммунитета", - прокомментировал Анатолий Альтштейн, вирусолог.

Силы ученых всего мира брошены сейчас на изобретение вакцины. Но и здесь не без проблем. COVID-19 еще и стремительно мутирует. То, чем переболели жители Уханя в январе, феврале и в марте, и то чем они вновь болеют сейчас - уже разные инфекции. А значит и препарат, который разрабатывали на основе предыдущего штамма, может не сработать. Это как с гриппом, только хуже. Потому как грипп мутирует куда медленнее, чем коронавирус.

"К сожалению, в отношении вакцины это действительно плохая новость. Это зависит от того, какой протеин этого вируса выбрали в качестве цели люди, которые разрабатывают вакцину. Но из-за того, как вирус меняет свой, так сказать, плащ, оболочку, этот протеин может меняться, и вакцина перестанет быть эффективной", - объяснила Соня Пекова, чешский молекулярный генетик и вирусолог, руководитель частной лаборатории.

Коварным и непредсказуемым коронавирус называют и врачи, ежедневно борющиеся с ним в так называемых красных зонах. Сколько таких случаев - пациента уже выписывать собираются, а он вдруг резко начинает себя чувствовать хуже. Заканчивается всё на ИВЛ.

"Очень много осложнений на дыхательную систему, непосредственно на легкие, в отличие от других вирусов данного семейства. И не совсем типичная картина протекания. То есть при сохранении относительно адекватного уровня сатурации мы можем увидеть резкое снижение кислорода в артериальной крови в анализе", - заявил Дмитрий Чебоксаров, заведующий реанимационным отделением коронавирусным корпусом ГКБ им. Виноградова.

New York Post со ссылкой на пациентов пишет о вовсе нетипичном симптоме. Заболевшие, по данным газеты, вдруг заговорили об электрическом ощущении на коже - о чем-то вроде жжения и крапивницы.

- Трудно описать, какое-то чужеродное гудение в некоторых частях моего тела. - У меня есть это ощущение! Очень странно. Оно было у меня с первого дня. Сейчас 20-й день. Это похоже на электрическое ощущение на моей коже. У моей дочери оно тоже было.

Не совсем понятно также, почему некоторых своих жертв коронавирус безжалостно убивает, а других милует, отпуская безо всяких симптомов. Тяжелое течение заболевания специалисты, как правило, объясняют возрастом пациента или общим состоянием его здоровья. Но это не всегда аргумент. Осложнения диагностируют также у молодых и здоровых. А умирают иногда даже младенцы.

"Эти необъяснимые случаи указывают на существование генетических факторов, которые влияют на реакцию на вирус. У пациента может быть существующая в генах уязвимость к инфекции, которая никак не проявляется до контакта с вирусом, но затем ведет к тяжелой форме заболевания вплоть до попадания заразившегося в реанимацию", - полагает французский иммунолог, профессор Жан-Лоран Казанова в интервью газете Le Monde.

Странно ведет себя вирус и географически. В Европе и США крайне смертоносен. А вот жителей стран бывшего СССР пока щадит. Одни вирусологи списывают это на БЦЖ. Другие уверены: ученые просто еще много не знают. Например, почему COVID-19, в отличие от других коронавирусов, абсолютно не чувствителен к смене сезонов и климата.

"Что касается COVID-19? активность его начинает снижаться только после 55 градусов так заметно. И губительная для него температура свыше 70 градусов. Наивно полагать, что планета принадлежит людям. Планета давно принадлежит вирусам", - отметил Георгий Викулов, вирусолог.

Человеку, к слову, известно лишь о 5% этих самых хозяев Земли. COVID-19 в этом году пополнил список. Пополнил его, считают специалисты, надолго. Так что у людей один выход - научиться жить рядом.

Ольга Оксенич, Сергей Псурцев и Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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