ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прилепин назвал "бесовщиной" атаку хакеров на "Бессмертный полк"

22:54
  • вторник
  • 12 мая 2020

Данные о людях, загружавших фото нацистов, передадут в СК

Организаторы акции "Бессмертный полк" передадут в Следственный комитет данные тех, кто отправлял на сайт анкеты с фотографиями нацистов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этом году из-за невозможности провести в День Победы традиционное шествие "Бессмертного полка" организаторы призвали граждан разместить фотографии своих предков - участников войны - на специальном портале в интернете. 9 мая он подвергся целой серии мощных хакерских атак. Сервер оказался перегружен, а сайт - на какое-то время недоступен для пользователей.

Специалисты, однако, не только отладили его работу, но и установили около 650 IP-адресов, с которых велись атаки. Зарегистрированы они в основном в разных странах Европы и Северной Америки. Онлайн трансляция "Бессмертного полка" в итоге прошла в нормальном режиме. Участие в виртуальной акции приняли около 3 миллионов граждан.

"Странным образом происходящее вокруг хакерской атаки во время акции "Бессмертный полк" подтверждает как раз нормальное состояние дел в России. Потому что происходящее способно только консолидировать общество. Люди агрессивные, невменяемые пытаются испортить нам праздник. Здесь невозможно говорить о каких-то вещах, связанных с оппозиционностью, с иным восприятием итогов Второй мировой войны. Даже нельзя сказать, что эти люди вредничают. Это просто в чистом виде бесовщина. А на бесовщину у любого нормального человека должна быть только одна реакция - это откреститься от этого, плеснуть в эту сторону святой водой, и забыть про это навсегда", - заявил председатель партии "За правду" Захар Прилепин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк"
Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк"
Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк" на медиафасадах
Онлайн-трансляция акции "Бессмертный полк" на медиафасадах
Акция "Бессмертный полк" во время режима самоизоляции
Акция "Бессмертный полк" во время режима самоизоляции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.