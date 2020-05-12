Прилепин назвал "бесовщиной" атаку хакеров на "Бессмертный полк"

Данные о людях, загружавших фото нацистов, передадут в СК

Организаторы акции "Бессмертный полк" передадут в Следственный комитет данные тех, кто отправлял на сайт анкеты с фотографиями нацистов. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В этом году из-за невозможности провести в День Победы традиционное шествие "Бессмертного полка" организаторы призвали граждан разместить фотографии своих предков - участников войны - на специальном портале в интернете. 9 мая он подвергся целой серии мощных хакерских атак. Сервер оказался перегружен, а сайт - на какое-то время недоступен для пользователей.

Специалисты, однако, не только отладили его работу, но и установили около 650 IP-адресов, с которых велись атаки. Зарегистрированы они в основном в разных странах Европы и Северной Америки. Онлайн трансляция "Бессмертного полка" в итоге прошла в нормальном режиме. Участие в виртуальной акции приняли около 3 миллионов граждан.

"Странным образом происходящее вокруг хакерской атаки во время акции "Бессмертный полк" подтверждает как раз нормальное состояние дел в России. Потому что происходящее способно только консолидировать общество. Люди агрессивные, невменяемые пытаются испортить нам праздник. Здесь невозможно говорить о каких-то вещах, связанных с оппозиционностью, с иным восприятием итогов Второй мировой войны. Даже нельзя сказать, что эти люди вредничают. Это просто в чистом виде бесовщина. А на бесовщину у любого нормального человека должна быть только одна реакция - это откреститься от этого, плеснуть в эту сторону святой водой, и забыть про это навсегда", - заявил председатель партии "За правду" Захар Прилепин.

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