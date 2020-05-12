"Поющие львы": в Крыму львица Лола дала царское потомство

Львица сама выкармливает малышей

В крымском сафари-парке "Тайган" - очередное пополнение. У вожака прайда Чука и львицы Лолы родились четверо львят - два самца и две самки. Лола появилась в "Тайгане" 4 года назад из Челябинской области. Хозяева хотели усыпить почти годовалую хищницу, у которой были проблемы со здоровьем. Но крымским зоологам удалось выходить животное, да так, что львица уже в третий раз даёт потомство.

"Поющие львы" - прозвище, которое сотрудники зоопарка дали царскому потомству уже после первого "мяу".

"Наша главная пара - это вожак Чук и львица Лола - родили четырех львят. Им всего несколько дней, а они уже очень активные. Рычат и требуют, чтобы их вернули в берлогу к маме", - рассказал директор парка львов Олег Зубков.

Это первый осмотр после рождения. Малышей забирают, чтобы проверить их самочувствие. Бывают и братские царапины, и неаккуратные прикусы неопытной мамы. В этом случае нужно всего лишь обработать пуповину.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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