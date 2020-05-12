"Такого даже в "Яндексе" не найти": Брухунова набросилась на стилиста

Эксперту не понравилось платье-халат с перьями

Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, раскритиковала стилиста Ларису Тимирязеву, которая сделала обзор на ее весенний лук.

31-летняя Брухунова обиделась на слова стилиста и разразилась гневными Stories в Instagram, передает интернет-портал "Дни.ру".

"Имидж-стилист Лариса Тимирязева" дала мне оценку! Вернее, моему дневному аутфиту. Я готова выслушать критику от профессионала, но "имидж-стилист Лариса Тимирязева" – такого даже в "Яндексе" не найти. И одна только стремная страничка "ВКонтакте", - написала Брухунова.

Ранее Тимирязева раскритиковала весенний образ Брухуновой: девушка надела платье-халат с оторочкой в виде перьев, дополнив образ солнцезащитными очками и шляпкой-таблеткой. Стилист сообщила изданию teleprogramma.pro, что жена Петросяна одевается не возрасту и сочетает между собой несочетаемые вещи.

"Подобные взрослые аутфиты смотрятся немного нелепо, как на девочке, которая надела мамины вещи, чтобы казаться старше. Не спасают даже очки <…> Платье-халат и аксессуары из разных историй", — уточнила Тимиряева.

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