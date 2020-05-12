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В США признали военные успехи России в Сирии

21:30
  • вторник
  • 12 мая 2020

Оценку дал американский спецпредставитель по САР Джеймс Джеффри

Россия с успехом проводит свою военную кампанию в Сирии, что поможет ей добиться крупных стратегических успехов. Об этом заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

"Они, действительно, весьма успешны в военном смысле в Сирии. Проблема в том, что нет политического выхода из-за проблем с (президентом Сирии Башаром) Асадом", - заявил он (цитата по РИА Новости).

Джеффри также ответил на вопрос, стоит ли верить сообщениям о том, что Асад в последнее время вызывает недовольство в Москве.

"Мы считаем, что эти сообщения верны. Мы разговаривали с русскими на протяжении последнего года. Русские недовольны Асадом. Проблема в том, что они не видят альтернативы", - заявил Джеффри.

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