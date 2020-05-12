У всех был подтвержден диагноз "пневмония"

В Москве за сутки скончались 53 пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

"В Москве скончались 53 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении штаба.

Жителям столицы напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача на дом.

В понедельник сообщалось о 55 пациентах с коронавирусом, скончавшихся за сутки.

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