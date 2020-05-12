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Тодоренко после скандала с домашним насилием сдержала слово

22:44
  • вторник
  • 12 мая 2020

Телеведущая оказала существенную помощь

Телеведущая Регина Тодоренко перевела два миллиона рублей в фонд помощи жертвам насилия
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Это самое крупное пожертвование в истории центра "Насилию.нет", сообщили в пресс-службе фонда.

"Каждый человек может ошибиться и свою ошибку исправить. Регина поддержала нас не только словом, но и делом — мы надеемся, что эти события позволят нам помочь еще большему количеству людей", - говорится в сообщении.

Скандал с участием Тодоренко вспыхнул в конце апреля. Телеведущая заявила, что женщины сами виноваты в том, что их бьют.

"Нужно быть психологически больным человеком, чтобы сказать на камеру: "Боже! Мой муж меня бьет". А почему? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" – заявила она в интервью журналу People Talk.

После этих слов на телеведущую посыпался шквал критики, журнал Glamour лишил ее звания "Женщина года", а ряд компаний разорвали с ней рекламные контракты.

Тодоренко попыталась объясниться в Instagram и попросила прощения, но это не возымело большого действия. Тогда Тодоренко сняла фильм "А что я сделала, чтобы помочь?", где осветила проблему домашнего насилия. Лента вызвала положительные отзывы, ее посмотрели почти четыре миллиона человек. Все вырученные деньги Тодоренко пообещала перевести организациям, которые работают с проблемой домашнего насилия. 

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