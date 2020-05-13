Перекрытия обрушились в жилом доме в Москве

Жильцы эвакуированы

В жилом доме на юго-востоке Москвы в среду рано утром обрушились перекрытия. Об этом TVC.RU сообщили сотрудник телеканала "ТВ Центр", который живет в этом доме.

Инцидент произошел во втором подъезде дома по адресу шоссе Энтузиастов дом 22/18. По словам очевидцев, произошло обрушение перекрытий между чердаком и пятым этажом.

Сейчас на месте работают спасатели. Жильцы дома эвакуированы. По предварительным данным, пострадал , как минимум, один человек.

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