Фото с места обрушения перекрытий в доме в Москве

Рухнули дееревянные перекрытия

В жилом доме в районе Лефортово в среду рано утром произошло обрушение перекрытий. По предварительным данным, в результате ЧП погибших нет. Фото с места обрушения публикует ТВЦ.RU.

Как уточнили в МЧС, произошло обрушение деревянных перекрытий во втором подъезде, между пятым этажом и чердаком.

Пятиэтажный кирпичный дом по адресу шоссе Энтузиастов 22/18 был построен в 1932 году. В 2018 году проводился частичный ремонт коммуникаций и кровли.

По словам местных жителей, в 2008 году в третьем подъезде была обнаружена просадка фундамента.

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