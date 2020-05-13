ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фото с места обрушения перекрытий в доме в Москве

07:07
  • среда
  • 13 мая 2020

Рухнули дееревянные перекрытия

В жилом доме в районе Лефортово в среду рано утром произошло обрушение перекрытий. По предварительным данным, в результате ЧП погибших нет. Фото с места обрушения публикует ТВЦ.RU.

Как уточнили в МЧС, произошло обрушение деревянных перекрытий во втором подъезде, между пятым этажом и чердаком. 

Пятиэтажный кирпичный дом по адресу шоссе Энтузиастов 22/18 был построен в 1932 году. В 2018 году проводился частичный ремонт коммуникаций и кровли.

По словам местных жителей, в 2008 году в третьем подъезде была обнаружена просадка фундамента. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обрушение перекрытий в доме в Москве
Обрушение перекрытий в доме в Москве
Обрушение перекрытий в доме в Москве
Обрушение перекрытий в доме в Москве
Обрушение перекрытий в доме в Москве
Обрушение перекрытий в доме в Москве
Обрушение перекрытий в доме в Москве
Обрушение перекрытий в доме в Москве
Обрушение перекрытий в доме в Москве
Обрушение перекрытий в доме в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.