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Назван срок появления эффективного лекарства от коронавируса

08:24
  • среда
  • 13 мая 2020

Это произойдет не раньше осени

Клинические испытания препарата от коронавируса начнутся уже в июне, само же лекарство может появиться осенью этого года. Об этом рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, принцип вакцины основан на том, чтобы помочь иммунитету человека бороться с COVID путем искусственного добавления антител, пишут "Известия".

Ранее стало известно, что часть ограничений по коронавирусу в России сохранят до появления вакцины. Их снимут только тогда, когда появится лекарство.

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