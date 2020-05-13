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США решили повременить с использованием российских аппаратов ИВЛ

08:24
  • среда
  • 13 мая 2020

В Вашингтоне подождут окончания расследования пожара в Петербурге

Американские власти примут решение об использовании полученных из России аппаратов искусственной вентиляции легких после того, как выяснится причина возгорания в больнице Санкт-Птербурга. Как сообщили в Федеральном агентстве США по чрезвычайным ситуациям, эти ИВЛ той же модели, которая, предположительно, спровоцировала днем ранее пожар в больнице Святого Георгия.
Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе

1 апреля российский самолет доставил в Нью-Йорк средства индивидуальной защиты – в частности, маски и дезинфицирующие средства – а также аппараты ИВЛ "Авента-М". Представитель американского агентства Джанет Монтези подчеркнула, что такие устройства ранее не использовались в США. Российские аппараты не установили в больницах, а сохранили в резерве на случай ухудшения ситуации.

В больнице Святого Георгия в Петербурге проходят лечение больные коронавирусом. 12 мая там вспыхнул пожар – по предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ. Сообщалось о гибели в огне пятерых пациентов. Однако позже прокуратура решила проверить причину смерти одной из жертв.

Власти США решили вернуть российские устройства в Федеральное агентство. Их судьбу определят после того, как завершится расследование трагедии в российской больнице, передает "Интерфакс".

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