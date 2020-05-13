России предрекли волну алкоголизации после самоизоляции

Затяжное домоседство даром не пройдет

Заслуженный врач России, заместитель директора Института медико-биологических проблем РАН по науке Юрий Бубеев заявил, что выход из самоизоляции двойственно отразится на психике россиян. С одной стороны, они станут больше прежнего заботиться о своем здоровье, с другой - начнут бессознательно стремиться к аддиктивному поведению.

Институт медико-биологических проблем РАН проводит исследования и эксперименты в области космонавтики. В частности, ученые изучали психическое состояние людей, которые в течение 520 суток имитировали полет на Марс и обратно.

Результаты подобных экспериментов по изоляции натолкнули Юрия Бубеева на мысль о том, что россиян ждет непростое испытание после снятия ограничений из-за COVID-19. "После года-полутора лет в изоляции отмечался рост значимости ценности жизни, заботы о здоровье и безопасности, то есть люди становились более осторожными и осмотрительными, но в то же время возникало бессознательное стремление к аддиктивному поведению, то есть появлялась угроза усиления алкоголизации", - цитирует врача РИА Новости.

Бубеев призвал готовиться к "волне алкоголизации", росту преступности и увеличению числа граждан, испытывающих зависимость от компьютерных игр и соцсетей. Последнее обстоятельство объясняется тем, что за время самоизоляции россияне много времени проводили перед экраном компьютера или смартфона.

Напомним, что режим самоизоляции для москвичей будет действовать до 31 мая. С 12 мая в городе заработали промышленные и строительные предприятия.

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