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Буланова после выписки из больницы слегла с простудой

08:17
  • среда
  • 13 мая 2020

Тест на коронавирус певица пока не сдавала

Татьяна Буланова перенесла онлайн-концерт из-за ухудшившегося состояния здоровья. В конце апреля ее выписали из больницы, куда она попала в предынсультном состоянии.

Буланова вышла на связь впервые после выписки из больницы
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По словам певицы, ее подкосила температура. Сейчас она лечится дома и старается сохранять спокойствие. Тест на коронавирус Буланова пока не сдавала, но при необходимости сделает это.

"Надеюсь, все хорошо, это не оно, и я скоро буду полностью здорова", - сказала певица изданию "СтарХит".

В середине апреля Татьяна Буланова попала в больницу с подозрением на инсульт. Позднее ее перевели из реанимации в обычную палату, а 24 апреля выписали.

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