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В Москву вернулся апрельский холод

08:43
  • среда
  • 13 мая 2020

Температура воздуха существенно ниже нормы

Температура воздуха в Москве  после почти июльского тепла опустилась ниже климатической нормы. 13 мая в столице ожидается облачная погода с кратковременным дождем и порывистым ветром. Термометры покажут +10-12 градусов.
ВОЗ: погода не влияет на заболеваемость COVID-19

"В Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Температура ожидается очень низкая, на 4-5 градусов ниже средних многолетних значений. Максимальную температуру в Москве мы прогнозируем +10-12 градусов, в столичном регионе +8-13",- сказала ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

По словам метеоролога, ветер ожидается северо-западный, сильный, 7-12 метров в секунду, с порывами до 17-18 метров в секунду. Атмосферное давление - 745 миллиметров ртутного столба, немного ниже нормы. Синоптик отметила, что такая температура соответствует, скорее, первой половине апреля, передает РИА Новости.

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