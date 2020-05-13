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В России взлетели цены на авиабилеты

09:06
  • среда
  • 13 мая 2020

То ли еще будет

По данным билетных сервисов, в мае средняя стоимость перелета по России выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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Как пишут "Известия", в апреле цены на перелеты тоже росли. По подсчетам Росстата, средняя цена на билет выросла до 5311,7 рубля. Это на 5,7% больше, чем в марте прошлого года, а также на 3,7% больше, чем в прошлом апреле. Таких высоких цен не было с 2010 года, когда билеты подорожали до 6530 рублей. 

Рост цен объясняется закрытием международных границ из-за пандемии коронавируса и ограничением передвижений по России. К тому же ряд авиакомпаний - лоукостер "Победа" и чартерные перевозчики - временно прекратили работу в таких условиях. Остальные перевозчики пытаются покрыть финансовые потери. 

В Росавиации подсчитали, что за апрель российские авиакомпании перевезли 771,2 тысячи пассажиров. Это на 92% меньше, чем за апрель прошлого года. 

Эксперт ГосНИИ Гражданской авиации Александр Фридлянд предположил, что компании будут осторожно повышать цены на перелеты в условиях падения спроса. Скачок цен возможен после возобновления международных рейсов, считает Фридлянд.

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