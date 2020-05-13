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Число жертв коронавируса в мире превысило 291 тысячу

09:27
  • среда
  • 13 мая 2020

Количество зараженных - почти 4,5 миллиона

Число жертв COVID-19 в мире достигло 291 тысячи человек. За минувшие сутки от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 5 631 человек. Такие данные на 8:00 утра по московскому времени приводит американский университет Хопкинса.
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По информации того же университета, зараженных коронавирусом в мире насчитывается 4 262 051. В то же время, специализирующийся на статистике портал Worldometer приводит другую цифру - 4 342 685 человек. Скончались за время пандемии 292 893 пациента, излечились более 1,6 миллиона.

Больше всего инфицированных в США - 1 369 484 – и в Испании - 228 741. В Италии и Великобритании цифры немногим отличаются от испанской статистики, чуть меньше зараженных во Франции, Германии и Бразилии.

По данным российского оперативного штаба по борьбе на утро 12 мая, в стране выявлено 232 243 больных. 2 116 пациентов скончались, выздоровели 43 512 человек.

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