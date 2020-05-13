Гороскоп на 13 мая: Стрельцов ждут сюрпризы, а Рыб переполнит энергия

Прогноз на день

Венера становится ретроградной, а значит, до 25 июня придется повременить со свадьбами, романтическими знакомствами и процедурами красоты. Заработать много тоже не получится. Зато провести работу над ошибками – самое время.

Овен

Вопрос, который вы считали решенным, может возникнуть снова. Вы не виноваты. Так встали звезды. Попробуйте еще раз, на этот раз удастся закрыть его окончательно.

Телец

Сегодня на стоит занимать деньги в долг и брать на работу знакомых. Ни то, ни другое не принесет ничего, кроме проблем. Рассчитывайте только на себя.

Близнец

Венера не хочет покидать ваш знак, движется теперь в обратном направлении. Исправляйте любые ошибки, у вас все получится.

Рак

Будьте готовы провести ближайший месяц в покое и отсутствии важных дел. А чтобы не скучать, изучайте эзотерику или историю. А если душа просит, то художественную литературу.

Лев

Люди, о которых вы успели забыть, дадут о себе знать. А вы сделаете немало выводов. Главное – используйте этот опыт в будущем.

Дева

Ждите звонка или письма с предыдущей работы. Также вам могут предложить вернуться к прежнему графику или должности. А вот делать ли это – решать только вам.

Весы

Если недавно вы получили расплывчатый ответ на ваш вопрос, уточните его сегодня. Не стесняйтесь, дело может обернуться в вашу пользу.

Скорпионы

Разберитесь с платежами, квитанциями и долгами. День также подходит для обращения в банк.

Стрелец

Личная жизнь обещает сюрприз. Вы узнаете, кто никак не может вас забыть. Проверяйте почту и личные сообщения. Вас может ждать интересная информация.

Козерог

Сделайте для своего здоровья то, что давно откладывали. Разработайте собственную программу оздоровления и правильного питания.

Водолей

Марс покинул ваш знак. А с ним и суета, и проблемы, и заботы. С этого дня жизнь войдет в более спокойное русло.

Рыбы

Вы принимаете эстафету у Водолея – Марс пожаловал в ваш знак. Теперь энергии будет достаточно для реализации планов, которые вы задумали.

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