90-летняя "играющая бабуля" попала в Книгу рекордов Гиннесса

Ее признали самым пожилым геймером в мире

Эксперты Книги рекордов Гиннесса признали японку Хамако Мори самым пожилым геймером в мире. Женщине 90 лет, последние 39 лет она не расстается с джойстиком.

Хамако Мори ведет свой YouTube-канал, где она выкладывает записи прохождения игр. Пенсионерка играет под ником Gaming Grandma ("играющая бабуля"). На нее подписано свыше 187 тысяч интернет-пользователей.

По словам рекордсменки, она играет около семи-восьми часов в день. Мори предпочитает такие игры, как "Call of duty: Modern warfare" и "GTA 5".

"Я чувствую, что посвятить столько лет видеоиграм было правильным решением. Я действительно наслаждаюсь своей жизнью сейчас - мне очень хорошо", - цитирует Хамако Мори РИА Новости.

Японка рассказала, что на видеоигры ее "подсадили" дети. Они так наслаждались этим процессом, что Мори тоже захотелось попробовать. Первое время она играла тайком от родных и близких. Все игровые консоли и игры, купленные за последние 39 лет, женщина хранит у себя дома. Хамако Мори говорит, что никогда не встречала таких пожилых геймеров, как она.

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