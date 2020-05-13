За сутки в России умерли 96 человек с коронавирусом

Растет число заразившихся

Последние данные о ситуации с коронавирусом в России. Число новых заболевших за последние сутки снизилось. В среду чуть более 10 тысяч подтверждённых диагнозов в 83-х регионах, передает "ТВ Центр".

Основываясь на этих данных, можно сказать, что страна вышла на плато по числу новых инфицирований. По-прежнему у многих болезнь никак не проявляется. Всего в России теперь 242 тысячи случаев. От осложнений скончались еще 96 пациентов.

Под медицинским наблюдением сейчас - 259 тысяч человек, всего за сутки проведено свыше 177 тысяч лабораторных исследований на коронавирус нового типа.

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