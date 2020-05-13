Россияне ответственно подошли к ношению масок

Большинство используют средства защиты

Чтобы сдержать распространение инфекции, уже практически все регионы ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на рабочем месте. Опыт Москвы показал - большинство людей ответственно подходят к требованиям властей - за минувший день более 70 процентов горожан использовали индивидуальные средства защиты в магазинах и транспорте.

Подробнее о том, как соблюдают меры безопасности в столице и других городах - в репортаже Виктора Прокушева

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