ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россияне ответственно подошли к ношению масок

11:45
  • среда
  • 13 мая 2020

Большинство используют средства защиты

Чтобы сдержать распространение инфекции, уже практически все регионы ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и на рабочем месте. Опыт Москвы показал - большинство людей ответственно подходят к требованиям властей - за минувший день более 70 процентов горожан использовали индивидуальные средства защиты в магазинах и транспорте.

Подробнее о том, как соблюдают меры безопасности в столице и других городах - в репортаже Виктора Прокушева

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Люди в медицинских масках в метро
Люди в медицинских масках в метро
Волонтеры в магазине
Волонтеры в магазине
Патрули Росгвардии и полиции во время самоизоляции
Патрули Росгвардии и полиции во время самоизоляции
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
Инспекторы ДПС проверяют у водителя цифровой пропуск
Инспекторы ДПС проверяют у водителя цифровой пропуск
Люди в медицинских масках
Люди в медицинских масках
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.