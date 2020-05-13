Как борются с коронавирусом в США и Европе

Число зараженных растет

Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 4 миллиона 260 тысяч человек. Число умерших приближается к 300 тысячам. Самая тяжёлая ситуация по-прежнему в США, передает "ТВ Центр".

В стране более миллиона 300 тысяч инфицированных и 82 тысячи летальных случаев. Из-за ограничительных мер парализована судебная система. Суды рассматривают лишь экстренные случаи - в формате видеоконференций или даже по телефону. Тем не менее американские предприятия постепенно возобновляют работу, опасаясь дальнейших экономических убытков.

На этом фоне показать людям масштабы распространения инфекции попытался эпидемиолог из Гарварда. Учёный нанёс на руки одного из добровольцев небольшое количество светящейся краски. И вместе со студентами отправился в столовую. После обеда оказалось, что краска попала на всех участников эксперимента - у одного из них её обнаружили даже во рту.

Ограничительные меры пошагово снимают и в Европе. Авиасообщение с другими странами возобновила Словения. А еврокомиссар по экономике сообщил, что летний туристический сезон не будет отменён.

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