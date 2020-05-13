Россиян предупредили о новых схемах мошенничества

Как обезопасить себя?

Немало тех, кто в эти сложные времена использует любую возможность заработать на чужом страхе и доверии. К ранее известным и всё ещё действующим схемам обмана добавились и совершенно новые, попадаются на них нередко даже самые бдительные.

Пустые улицы из-за введенных карантинных мер заставили многих мошенников перебраться в онлайн. Фишинговых схем и вредоносных программ, созданных, чтобы заполучить чужие личные данные, становится всё больше. А количество мошеннических ресурсов удвоилось, констатируют специалисты по IT-безопасности, передает "ТВ Центр".

И это не считая мелких онлайн- мошенников. Им достаточно завладеть паролем от чужого аккаунта в соцсети, а дальше от имени владельца странички начинается рассылка по списку друзей о внезапной сложной жизненной ситуации.

Личные данные - это ключ к кошельку жертвы. И многие, отдают его мошенникам сами. В сети появилось множество ресурсов, где за небольшие деньги, якобы можно получить свою кредитную историю. Сайты, так же, как и их услуги, разумеется, фальшивые, но, к сожалению, популярные. А информация из анкеты, потом используется против того, кто ее сам и заполнил. Раздается звонок от якобы сотрудника службы безопасности банка.

Часто мошенники играют на банальной жадности. В Питере аферисты открыли фальшивую инвестиционную компанию. Сняли офис. Обещали баснословные прибыли. Заманивали агрессивной рекламой в интернете. Часть клиентов нашли в базах по поиску работы.

Этих мошенников поймали. Ущерб от их деятельности следствие оценивает в сто миллионов рублей. Эксперты же советуют гражданам, чтобы не лишиться своих “кровных” - быть бдительными.

"Если вы покупаете на каком-то сайте, какую-то технику, убедитесь, что оплата происходит непосредственно с помощью этого сайта. Не стоит отправлять деньги каким-либо незнакомым людям, которые продают вам какие-либо товары или услуги. Не соглашайтесь ни на какие уловки, типа скидок, если будет прямой перевод", - рассказал эксперт в области информационной безопасности Олег Купреев.

Специалисты напоминают: к персональным данным надо относиться бережно. А финансовые операции, которые предлагают провести по телефону, лучше перепроверять, позвонив в банк.

Александр Огородников. "ТВ Центр".

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